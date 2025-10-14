El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado alertó que este martes 14 de octubre podrían registrarse cierres parciales o totales en ambos sentidos de la carretera Mexicali–SLRC, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., por el Paro Nacional Agropecuario.

El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado alertó a la población sobre posibles cierres parciales o totales en la carretera Mexicali–San Luis Río Colorado, en ambos sentidos, durante el horario aproximado de las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, con motivo del Paro Nacional Agropecuario programado para este martes.

La autoridad municipal exhortó a prever traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos y priorizar la seguridad de las y los automovilistas.

El Ayuntamiento precisó que se trata de una situación ajena a la administración municipal y agradeció la comprensión de la ciudadanía.



