Autoridades realizan inspecciones en edificios públicos y no reportan afectaciones graves

Luego de los sismos que se dejaron sentir en las últimas horas y que fueron perceptibles en diversas zonas de Guaymas, autoridades determinaron suspender de manera temporal las actividades en el edificio que alberga la oficina de Registro Civil, tras detectarse algunos daños estructurales.

El coordinador de Protección Civil en el municipio, José Ángel Burruel Mariscal, informó que desde la madrugada del viernes iniciaron las inspecciones en distintos inmuebles para verificar posibles afectaciones derivadas de los sismos registrados durante jueves y viernes, con epicentros cercanos a las costas de Santa Rosalía, Baja California Sur.

Comentĺ que tras las revisiones realizadas al edificio ubicado en la calle 19, en el centro de la ciudad, se determinó su clausura temporal, como medida preventiva para resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

El funcionario detalló que el municipio desplegó brigadas de supervisión en hospitales, escuelas, edificios antiguos, instalaciones públicas y zonas de alta concentración de personas, con el propósito de verificar que las estructuras se encuentren en condiciones seguras y no representen riesgo para la población.

Señaló que, de acuerdo con los reportes recibidos en la línea de emergencias C5, no se registraron afectaciones en viviendas ni fallas estructurales graves que ameriten evacuaciones en colonias de la ciudad.

Anunció que la oficina de Registro Civil continuará brindando atención a la ciudadanía en las instalaciones del Centro de Integración Familiar (CIF) municipal, ubicada en calle 11 y avenida 9, de lunes a viernes para dar seguimiento a los trámites correspondientes, las inspecciones continuarán de manera coordinada con autoridades del estado, finalizó.