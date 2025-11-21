La Secretaría de Marina cerró a la navegación puertos de Sonora y Baja California para embarcaciones menores y mayores de 500 UAB, debido a los efectos de la tormenta invernal y el frente frío número 16 sobre el litoral del océano Pacífico.

La Secretaría de Marina informó el cierre a la navegación en puertos de Sonora y Baja California, como medida preventiva ante los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada y del frente frío número 16 sobre el litoral del océano Pacífico.

En un comunicado emitido a las 15:00 horas de este viernes 21 de noviembre, la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos detalló que la restricción aplica tanto para embarcaciones mayores como menores de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB).

En Baja California, el cierre alcanza a los puertos de Rosarito y San Felipe, mientras que en Sonora se decretó para Puerto Peñasco, así como para el Golfo de Santa Clara en el caso de las embarcaciones menores.

La dependencia precisó que la medida se toma en el contexto de la temporada de ciclones tropicales 2025 y de la temporada invernal 2025-2026, ante la presencia de vientos fuertes, oleaje elevado y reducción en la visibilidad marítima.

Hasta el momento no se ha anunciado apertura a la navegación para ninguna categoría de embarcaciones, por lo que las capitanías de puerto mantienen bandera de cierre en los puntos mencionados.

La Semar exhortó a la comunidad marítima y pesquera, así como a operadores de turismo náutico, a mantenerse informados a través de los avisos oficiales y evitar hacerse a la mar mientras prevalezcan las condiciones adversas. También recomendó a la población costera extremar precauciones por posibles efectos del mal tiempo en la franja litoral.