La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó la noche de este sábado que debido a la presencia de un socavón y por la crecida del Río Bavispe en el Puente La Higuerita en el tramo carretero Huachineras-Bacerac, se ha cerrado el paso por ese camino.

Las autoridades estatales recomendaron a la población extremar precauciones y atender las indicaciones en el lugar.

Atienden inundaciones en Bavispe

Personal de Protección Civil Sonora y Protección Civil Municipal de Agua Prieta realizaron este día evacuaciones preventivas de las población afectada, debido a la crecida del Río Bavispe, que superó su capacidad.

Debido a ello, autoridades municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza en los hogares afectados.

Estas mismas acciones fueron realizadas también en las comunidades de Huatabampo, donde la CEPC así como autoridades locales, visitaron la comunidad de Luis Echeverría Zuno para apoyar a la población afectada por el paso del ciclón tropical Lorena.