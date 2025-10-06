Santiago Camal ha recorrido México llevando una imagen de la Virgen de Guadalupe en su espalda

El ciclista peregrino Santiago que viaja por todo México, llevando una imagen de la virgen de Guadalupe en la espalda llegará a Guaymas este martes.

El mexicano inició el recorrido el pasado 12 de junio desde el estado de Quintana Roo con destino a los Cabos en Baja California Sur, para llevar el mensaje de lleno de fe y motivación a los creyentes que acercan para agradecer a la virgen las peticiones cumplidas.

Santiago Camal comentó que el pasado 4 de octubre arribó a la ciudad de Hermosillo, para permanecer durante unos días y mostrar a los creyentes la imagen de la virgen que lo acompaña durante el recorrido por cada uno de los estados. Los sonorenses han sido muy amables y han mostrado mucha fe en la virgencita.

"Son gente muy devota que tiene mucha fe que me han apoyado en mi camino, me han dado posada, me han dado comida, desde que entre al estado por la ruta de Sinaloa, no me ha faltado nada gracias a Dios" , expresó.

El arribo del ciclista peregrino al puerto será este martes alrededor de las 18:00 horas a la iglesia Santuario de Guadalupe, ubicada en el sector Las Villas. El párroco de la iglesia ofrecerá una misa a las 19:00 horas, se invita a la comunidad para asistir a la ceremonia religiosa.