Universal Music demanda a Christian Nodal por falsificación de documentos

Los abogados de la empresa afirmaron que se detectaron aproximadamente 32 documentos que presentan irregularidades.

Christian Nodal se encuentra en el tema central de la conservación, esto después de confirmar su romance con Ángela Aguilar. Ahora se añade una polémica más a su lista, pues su familia y él, enfrentan una demanda de Universal Music por, supuestamente, haber falsificado documentos.

En un reciente avance legal, la empresa señala como presuntos culpables a la familia del intérprete de 'Botella tras botella' de presentar una documentación falsa para mantener la demanda que comenzó por los derechos de varias canciones.

Según lo informado por el periódico Reforma, los abogados de la empresa afirmaron que se detectaron aproximadamente 32 documentos que presentan irregularidades. Asimismo, estos habrían sido expuestos por parte de los padres del artista y el propio cantante.

Los representantes de la compañía de música hicieron la petición a las autoridades mexicanas que Christian Nodal y su familia se les llame para responder ante el presunto señalamiento.

¿De qué son los documentos?

Universal Music afirmó que los documentos falsificados tendrían como propósito de apropiarse el poder de algunas de sus canciones, por las que la empresa habría dado una cantidad monetaria a la familia de artistas.

La situación inició a raíz de una negociación que intentó negociar el cantante antes de que su exclusividad terminara. Posteriormente al anunciarse la salida de Nodal de la disquera, se rumoró un supuesto veto dentro de la empresa. No obstante, a través de un clip posteado en 2021, el representante del cantante desmintió la supuesta censura y señaló de 'esclavitud' a las disqueras.