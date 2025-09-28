El hecho se registró la noche de ayer, sobre la carretera Chucarit-San Pedro, a la altura de un negocio de mariscos. En el sitio los abordantes de la segunda unidad resultaron con afectaciones físicas.

Una joven que se encontraba en estado de gestación y que viajaba a bordo de una motocicleta sobre la carretera Chucarit-San Pedro con rumbo a Etchojoa, perdió la vida al impactar otra unidad motorizada.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer sábado 27 de septiembre, a la altura de un negocio de mariscos.

De acuerdo con los primeros reportes del incidente, la motocicleta que abordaba la víctima no contaba con luces.

Los dos abordantes de la segunda unidad resultaron con afectaciones físicas, por lo que fueron auxiliados por socorristas de la Cruz Roja Mexicana de Bacocampo.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones del IMSS Bienestar en Navojoa para recibir atención médica.

Tras el terrible accidente, las autoridades están siendo forzadas a extremar la urgencia de precauciones vehiculares, haciendo hincapié en motocicletas, para evitar más tragedias como estas.