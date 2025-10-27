El accidente ocurrió la noche del domingo a la altura del kilómetro 200.

Un total de seis lesionados y daños materiales de consideración fue el saldo que dejó un accidente en el tramo de la carretera Guaymas-Hermosillo, en esta ocasión participó una ambulancia del ISSSTE y un automóvil particular.

Cuerpos de emergencia acudieron al sitio

El accidente se registro en la carretera México 15 a la altura del kilómetro 200, alrededor de las 19:30 horas del domingo, el incidente movilizó a cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron cuando la ambulancia de la institución de salud circulaba con rumbo a la ciudad de Hermosillo, impactó a un vehículo particular lo que ocasionó daños materiales y dejó a varios lesionados. Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionó el accidente.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, elementos de Guardia Nacional División Caminos, seguridad pública y demás autoridades para atender el llamado.