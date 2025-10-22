Joel “N”, uno de los dos conductores del autobús de Tufesa que volcó el 17 de octubre, será trasladado a Hermosillo

La mañana de este miércoles 22 de octubre se detuvo y aseguró en Guamuchil, Sinaloa a uno de los dos choferes que conducían autobús de Tufesa que se volcó el pasado viernes 17 de octubre en la carretera Guaymas - Hermosillo, informó Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Coordinación entre estados

“A las 8:00 de la mañana esta persona fue localizada y asegurada en coordinación con elementos de la policía de Sinaloa y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación de Sonora en estos momentos se encuentra en Los Mochis y será trasladado a la frontera entre Sinaloa y Sonora” , expresó.

Añadió que se interpuso una orden de aprehensión en su contra por el delito de abandono de personas, por lo que será trasladado al Cereso en Hermosillo donde enfrentará su proceso penal.

Posibles sanciones

Por su parte, el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías, indicó que la medida cautelar que se dictará dependerá de la gravedad de los hechos y de los resultados que arroje la investigación.

“La pena es depende del resultado que se genera, si estamos hablando del resultado muerte, puede ir de 2 a 10 años, si estamos hablando de lesiones que tardan más de 15 días en sanar de 6 meses a 5 años depende de una serie de factores que el Ministerio Público tendrá que argumentar ante el juez de la causa y el juez decidirá la medida cautelar que corresponda” , dijo.

Finalmente, precisó que continúan las interrogaciones en el caso para la captura del chofer que conducía la unidad.