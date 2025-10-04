La CFE realizará un corte de energía el martes 7 de octubre en Vistas del Country y Loma Bonita, San Carlos, de 10:00 a 12:00 horas.

La Comisión Federal de Electricidad suspenderá de manera temporal el suministro eléctrico en Vistas del Country y Loma Bonita (San Carlos, Guaymas) este martes 7 de octubre de 2025, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, para realizar trabajos de mejora en la red.

De acuerdo con el comunicado, las labores incluyen sustitución de tres postes dañados y reubicación de una línea de media tensión de un circuito de la subestación San Carlos, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio. La empresa indicó que estas maniobras solo pueden efectuarse con las líneas desenergizadas para seguridad de las cuadrillas.

Atribución directa: “El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071”. “Para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas”.

Atribución indirecta: Según la CFE, el corte tendrá una duración estimada de dos horas y se limita a los fraccionamientos señalados en San Carlos, Guaymas. La empresa agradeció la cooperación de las y los usuarios durante la intervención.