El proyecto incluye la remodelación de la Iglesia de San Fernando y su kiosco, además de otros edificios históricos en varios municipios.

El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), trabaja en la recuperación de edificios históricos en diversos municipios de Sonora, informó su titular, David Mendoza.

Actualmente, se encuentra en fase de diseño un proyecto para la remodelación de la Iglesia de San Fernando y el kiosco ubicado en la misma plaza, en Guaymas.

"Por instrucción del gobernador, estamos trabajando en la recuperación de edificios históricos. En coordinación con el INAH, intervenimos la iglesia de San Fernando en Guaymas y el kiosco que está frente a ella" , explicó Mendoza.

El funcionario agregó que se contempla la restauración de cuatro iglesias en el estado, así como de otros inmuebles históricos. Durante recorridos con presidentes municipales, han identificado más espacios que requieren intervención, como la Iglesia de Tubutama y la Casa Hoeffer, en Hermosillo.

"Tenemos alrededor de cuatro o cinco iglesias en todo el estado, además de proyectos para recuperar inmuebles históricos y espacios como la Casa Hoeffer en Hermosillo, museos, entre otros" , señaló.

Mendoza aseguró que continuarán trabajando con el INAH para garantizar el cuidado adecuado del patrimonio histórico. Además, adelantó que este año también se ejecutarán proyectos de remodelación en centros deportivos.