La líder de las Madres Buscadoras de Sonora dijo sentirse orgullosa de que el esfuerzo colectivo de su causa tenga eco en todo el país.

Al ser reconocida dentro de la lista de los 300 líderes más influyentes de México en 2025 por FCO Group Action Media Company; Cecilia Patricia Flores Armenta, la presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, asegura que este logro confirma que la lucha por encontrar a los desaparecidos ha dejado huella.

“Para mí representa que se ha visto la lucha, que estoy dejando una huella muy importante en la sociedad” , compartió al recordar que incluso enfrenta críticas y ataques por su labor.

Aun así, dijo sentirse orgullosa de que el esfuerzo colectivo tenga eco en todo el país, por este motivo asegura que la inspiración de seguir está en las madres que la acompañan en la búsqueda, y sobre todo en sus hijos, Marco Antonio y Alejandro Guadalupe, desaparecidos en 2015 y 2019.

“Ellos son mi motor, porque sé que yo soy su única esperanza de volver a casa. Si no los busco, nadie los va a buscar” , afirmó.

Respecto a las metas, indicó que el enfoque sigue igual: mantener activa la exploración, a pesar de la apatía, la burocracia y la revictimización.

“Busco a un delincuente y busco un inocente, pero los dos son mis hijos. Entonces, lucho todos los días con eso porque no puedo evitar ver en redes sociales algo, una difamación en mi contra y contestarlo” , expresó.

También consideró que el reconocimiento le abre puertas para nuevas alianzas, en especial para fortalecer el apoyo a niños en orfandad, un tema que considera urgente visibilizar.

“No se rindan, es muy desgastante esto, pero tenemos que seguir adelante porque nosotras las familias somos su única oportunidad de que nuestros hijos vuelvan a casa. Si nosotros no lo buscamos, nadie los va a buscar y ellos no van a volver solos” , aseguró.

Cabe mencionar que actualmente también existe el colectivo de Madres Buscadoras de México, una red más amplia para apoyar a las familias con personas desaparecidas.