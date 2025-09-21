El Cecati en Sonora pondrá en marcha un programa educativo con nuevas tecnologías, respaldado por la SEP, el gobierno estatal y la embajada de China, para impulsar la innovación y fortalecer la formación de jóvenes en el sector productivo.

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) anunció la integración de un nuevo programa educativo que busca consolidar a Sonora como la capital de la capacitación laboral en México.

De acuerdo con Gonzalo Bravo Zavala, subdirector de enlace operativo en la entidad, el proyecto se desarrolla con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la embajada de China y el gobierno del estado encabezado por Alfonso Durazo Montaño.

El programa está enfocado en la aplicación de herramientas tecnológicas innovadoras y en el impulso al emprendimiento, con el objetivo de que los estudiantes adquieran nuevas competencias para incorporarse al sector productivo.

“Queremos brindar como institución la mejor capacitación para el trabajo en Sonora, para que quienes lleguen a nuestras aulas en Guaymas y en todo el estado adquieran habilidades tecnológicas que les permitan ingresar al sector productivo”, destacó Bravo Zavala.

Apoyo institucional y becas

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de las propuestas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y serán complementadas con esquemas de becas estatales para facilitar el acceso de los jóvenes a los cursos.

Con esta estrategia, Cecati Sonora busca fortalecer la innovación educativa y garantizar que más personas puedan acceder a programas de capacitación que respondan a las demandas actuales del mercado laboral.