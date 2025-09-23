El Cecati 23 de Guaymas presentó su informe 2024-2025. El recurso se aplicó en rehabilitación de instalaciones y mejoras en aulas, informó el director encargado Carlos Urías Arriola.

El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) número 23 de Guaymas realizó la ceremonia de rendición de cuentas correspondiente al período 2024-2025.

El encargado de despacho de la dirección, Carlos Urías Arriola, explicó que el recurso se destinó principalmente a la rehabilitación de aulas y áreas del edificio que ha brindado servicio a la comunidad durante más de seis décadas.

“Presentamos ante las autoridades de la institución la aplicación del recurso en mejoras que permiten garantizar la continuidad de las capacitaciones en un inmueble con 61 años de historia”, señaló.

Formación para el empleo

Durante el ciclo reportado, el plantel alcanzó una cifra superior a los 2 mil egresados, quienes concluyeron talleres orientados a la inserción laboral.

Entre los cursos con mayor demanda destacan:

Técnico en soldadura

Maquinado

Electricidad

Preparación de alimentos

Confección de ropa

Estos programas responden a las necesidades del sector productivo del puerto, donde la tecnología aplicada a la manufactura e industria pesquera tiene un papel fundamental.

Compromiso con la comunidad

El Cecati 23 refrendó su compromiso de continuar ofreciendo capacitación práctica y accesible, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales y fortalecer la competitividad en Guaymas y la región.