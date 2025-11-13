El funcionario municipal se dirigía a Arizona para participar en una reunión en la que se contemplaba la firma de un acuerdo de cooperación en temas de calidad ambiental entre instancias de ese estado y el gobierno de San Luis Río Colorado.

El presidente municipal de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, fue retenido este jueves por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando intentaba ingresar a Estados Unidos por el carril Sentri. El hecho ocurrió por la tarde, durante una revisión de rutina en la garita.

Sandoval Gámez viajaba en una camioneta Chevrolet Tahoe gris junto al director de Oomapas, Paolo Navarro. Aunque ambos realizaban el cruce, solo el alcalde fue retenido para una revisión adicional, mientras que la unidad en la que se transportaban permaneció bajo resguardo varias horas dentro de las instalaciones de la autoridad norteamericana.

El funcionario municipal se dirigía a Arizona para participar en una reunión en la que se contemplaba la firma de un acuerdo de cooperación en temas de calidad ambiental entre instancias de ese estado y el gobierno de San Luis Río Colorado.

Autoridades estadounidenses confirmaron que, como parte del procedimiento aplicado, la visa del alcalde fue cancelada. También se informó que documentos migratorios pertenecientes a miembros de su familia fueron retirados.

Hasta ahora no se ha dado a conocer información oficial sobre los motivos que llevaron a la retención, y el Ayuntamiento no ha emitido una postura al respecto.