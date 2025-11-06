El gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán anunciaron la separación temporal de los titulares estatal y municipal de Protección Civil para garantizar la transparencia en la investigación de la tragedia que dejó 23 muertos y 12 heridos.

Tras la explosión que cobró la vida de 23 personas y dejó 12 lesionadas en la tienda Waldos del Centro de Hermosillo, las autoridades estatales y municipales anunciaron la separación de los coordinadores de Protección Civil involucrados, como parte del proceso de investigación encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

A través de un video publicado en redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó la separación del cargo de Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil. Explicó que la decisión busca garantizar la transparencia en las indagatorias.

"He solicitado al titular de la coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte de la investigación" , expresó.

Por su parte, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, informó también la separación de Fernando Morales Flores, coordinador municipal de Protección Civil, mientras se desarrolla la investigación sobre el mismo siniestro.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente municipal manifestó su confianza en el trabajo de la Fiscalía y aseguró la colaboración total del Ayuntamiento.

"La Fiscalía General del Estado ya está investigando y confiamos en que se llevará hasta las últimas consecuencias; lo merecen las familias, lo merece nuestra ciudad. En ese sentido he solicitado la separación del cargo al titular de la coordinación municipal de Protección Civil de Hermosillo para que, desde un espacio de neutralidad, pueda seguir colaborando con la investigación" , expresó.

Astiazarán reconoció la labor del personal médico, cuerpos de rescate y dependencias que participaron en la atención de la emergencia, además de la solidaridad mostrada por la ciudadanía ante una de las tragedias más dolorosas registradas en la capital sonorense.

Te puede interesar Chofer de transporte de Hermosillo se viraliza en TikTok



