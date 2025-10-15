La Fiscalía de Sonora confirmó que los homicidios ligados al hallazgo de 60 cuerpos cerca de la carretera 26 corresponden a un mismo grupo criminal.

El vicefiscal de Investigación, Jesús Moreno Cruz, informó que los 60 homicidios vinculados al hallazgo de restos humanos en las inmediaciones de la carretera 26 se atribuyen a un solo grupo criminal y ocurrieron en el contexto de ajustes de cuentas entre organizaciones delictivas.

Por estos hechos, la Fiscalía de Sonora (FGJE) detalló que cinco personas ya fueron vinculadas a proceso por desaparición por particulares con resultado de muerte y permanecen en prisión preventiva justificada; dos más están plenamente identificadas y se mantiene su búsqueda para cumplimentar las órdenes de aprehensión.

La FGJE precisó que todas las víctimas fueron identificadas mediante pruebas genéticas realizadas por el Servicio Médico Forense y entregadas a sus familias.

El hallazgo, efectuado el 28 de enero de 2025 por el colectivo Buscadoras por la Paz, movilizó a autoridades tras localizarse restos de 60 personas, todas del sexo masculino, en su mayoría originarias del sur de Hermosillo.

La institución indicó que, por tratarse de una investigación en curso, se reservarán más datos operativos hasta concretar la captura de los dos señalados.



