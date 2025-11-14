La presidenta Claudia Sheinbaum podría encabezar la inauguración oficial de la carretera entre el 20 y 30 de diciembre, según el delegado Moscoso.

La construcción de la carretera que conecta a Bavispe con Nuevo Casas Grandes registra un avance del 75 por ciento y se prevé que quede terminada entre el 20 y el 30 de diciembre, informó Máximo Moscoso, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Sonora.

Durante conferencia de prensa, el funcionario explicó que en la obra se han invertido cerca de 800 millones de pesos y actualmente restan por concluir alrededor de 18 kilómetros del tramo total.

Detalló que las empresas responsables de la construcción se comprometieron a finalizar los trabajos antes de que termine el año, por lo que se espera que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sea quien entregue oficialmente la carretera durante los últimos días de diciembre.

"Nos quedan aproximadamente seis semanas para que las empresas cumplan con el compromiso establecido con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esperamos estar pronto en el lugar y poder invitar a todos a la inauguración" , expresó Moscoso.

El delegado recordó que los trabajos de construcción iniciaron en marzo de este año y destacó que la nueva vía fortalecerá la conectividad entre Sonora y Chihuahua.