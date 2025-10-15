La carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes registra un avance del 50% y se espera su finalización en diciembre, con una inversión de 1859 millones de pesos para impulsar la economía y generar empleo en la región.

La construcción de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes registra un avance del 50 por ciento y se proyecta finalizarla en diciembre próximo, informó Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Detalló que la obra presenta un progreso significativo, con cinco frentes de trabajo activos que abarcan tramos en Sonora y Chihuahua.

"Vamos avanzando, traemos cinco frentes de trabajo; estamos divididos por tramos tanto del lado de Sonora como del lado de Chihuahua, y tenemos ahorita un avance del 50%. Ahorita todos los frentes están avanzados y esperamos terminarlo en diciembre, la carretera completa" , comentó.

Añadió que durante toda la administración se continuará priorizando la construcción de obras que beneficien y mejoren la conectividad con municipios fronterizos.

La inversión aproximada para la construcción de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes es de mil 859 millones de pesos y tiene una longitud de 181 kilómetros. Además, reducirá el tiempo de traslado a una hora y media, impulsará la actividad económica en la región y generará empleo.