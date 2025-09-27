La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó que el vado de Tahuichopa, en la carretera Arizpe-Cananea, permanece cerrado debido a las recientes lluvias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó que el vado de Tahuichopa, ubicado en la carretera Arizpe-Cananea, permanece cerrado de manera temporal debido a las fuertes lluvias registradas en la zona.

Las autoridades señalaron que la medida se toma como precaución para garantizar la seguridad de los conductores y evitar accidentes por inundaciones o corrientes rápidas en el paso vehicular.

Los automovilistas que transitan por la región deben seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

El cierre del vado forma parte de las acciones preventivas implementadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil ante el incremento de lluvias en carreteras que cruzan zonas de vados y arroyos temporales.