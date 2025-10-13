Los hechos que se le imputan se remontan al 13 de agosto de 2018, cuando en la colonia Luis Donaldo de la comisaría de Esperanza, el individuo protagonizó una pelea que escaló a golpes y piedras.

Juan Manuel ‘N’, quien llevaba siete años prófugo de la justicia sonorense por el asesinato de un hombre en Cajeme, fue finalmente ubicado y capturado en Mexicali, municipio de Baja California.

Los hechos que se le imputan se remontan al 13 de agosto de 2018, cuando en la colonia Luis Donaldo de la comisaría de Esperanza, el individuo protagonizó una pelea que escaló a golpes y piedras.

El imputado lesionó a Juan Antonio ‘N’ con un objetivo punzocortante en la pierna izquierda que provocó una herida que dañó la arteria femoral, causando mucho sangrado.

Pese a que la víctima fue trasladada a un hospital, perdió la vida a causa de la lesión, según confirmó la autopsia.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, se ordenó el traslado del sujeto hasta Ciudad Obregón, donde quedará internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) local a disposición del Juez que lo requiere.