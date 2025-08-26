El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en la calle 14 de la colonia Centro.

Un hombre identificado como Alfredo ‘N’, de 54 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio de una mujer de 47 años, en hechos ocurridos en Guaymas, Sonora.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en la calle 14 de la colonia Centro.

Alfredo ‘N’ fue aprehendido en el sitio sin incidentes y posteriormente fue puesto a disposición del juez correspondiente.

En audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra y expuso los antecedentes que lo vinculan al proceso penal.

La autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

El individuo cuenta con registros penales previos, entre ellos homicidio por dos o más personas en el año 2000, lesiones en 2008 y antecedentes por violencia familiar en 2020 y 2025.

Finalmente, Alfredo ‘N’ quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Guaymas.