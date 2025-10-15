Los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, donde el imputado privó de la vida a su esposa, Dahna Paola ‘N’, de 19 años de edad.

Jesús Teodoro ‘N’, de 26 años de edad, fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la conducta de posesión de cocaína con fines de venta.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, donde el imputado privó de la vida a su esposa, Dahna Paola ‘N’, de 19 años de edad.

Tras ser detenido, Jesús Teodoro fue trasladado a Navojoa para ser ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso).

El individuo fue trasladado de manera coordinada entre elementos de la AMIC y la Policía Municipal, asegurando así el cumplimiento de los protocolos de custodia y traslado de personas privadas de la libertad.

La Fiscalía de Sonora mantiene abierta la investigación y reiteró su compromiso de garantizar justicia para las víctimas de violencia de género, actuando con firmeza y apego a la ley para sancionar este tipo de conductas que vulneran el derecho a la vida y la integridad de las mujeres.