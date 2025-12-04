El joven, de 21 años, habría chocado otro automóvil. Tras una persecución, fue alcanzado y golpeado por los pasajeros de la otra unidad, además de retenerlo y exigirle a su familiares dinero a cambio de no apoderarse del automóvil.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con otras corporaciones de seguridad, lograron detener a cinco personas que golpearon y retuvieron a un joven que viajaba a bordo de un vehículo en San Luis Río Colorado.

Los presuntos agresores fueron identificados como Manuel ‘N’, de 30 años, Juan Enfrían ‘N’, de 21 años, Caleb Arath ‘N’, de 28 años, María Iveth ‘N’, de 25 años, y Yadira ‘N’, de 21 años.

De acuerdo con la versión ministerial, el joven, de 21 años de edad, circulaba en una Jeep Cherokee por un terreno desértico conocido como la 9 Final; la víctima habría chocado accidentalmente contra otro vehículo y posteriormente huyó del lugar.

Tras ser perseguido por los abordantes del vehículo chocado así como por otra unidad, fue alcanzado y obligado a que detuviera la marcha.

La víctima fue golpeada y despojada de 500 pesos en efectivo, además de otras pertenencias.

Las acompañantes del joven lograron huir y reportar los hechos al número de emergencias 911.

Durante la retención, los agresores realizaron una llamada a los familiares de la víctima para exigirles “algo de valor" como pago por la reparación del vehículo dañado, amenazando con quedarse con el auto de la víctima si no pagaban.

Luego de la intervención del grupo operativo, se logró la detención de los presuntos responsables en el lugar y se aseguraron tres vehículos relacionados con los hechos. Todos fueron vinculados a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad.