Cinco personas fueron capturadas con diversas cantidades de narcóticos durante operativos conjuntos efectuados en San Luis Río Colorado por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Mando Único.

El primer aseguramiento ocurrió en la avenida México de la colonia Federal, donde fue detenido Raúl ‘N’, de 38 años de edad, quien tenía en su posesión 17 envoltorios de la droga ‘cristal’ y una cámara de circuito cerrado.

En la avenida Oaxaca de la colonia Sonora, fue capturado Salvador ‘N’, de 37 años, quien portaba entre sus ropas 13 envoltorios conteniendo cristal, durante una acción de prevención en vías públicas del municipio.

Mientras que fuera de un domicilio en la calle Cerrada de la Campiña, en la colonia Joyas del Parque, personal de la Semar y AMIC aseguraron a tres sujetos identificados como Pedro Tomás ‘N’, de 17 años; Gustavo Alberto ‘N’, de 36 años; y Rubén Ramsés ‘N’, de 18 años.

En el sitio se aseguraron siete envoltorios conteniendo mariguana, 60 envoltorios conteniendo cristal y un vehículo Hyundai Santa Fe modelo 2004. Además, el domicilio quedó resguardado por las autoridades en espera de una orden de cateo.

Asimismo, se aseguraron 36 envoltorios conteniendo heroína, 27 envoltorios conteniendo mariguana, 37 envoltorios conteniendo cristal y seis cámaras de videovigilancia.

Finalmente, en todos los casos, los indicios y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las diligencias legales conducentes.