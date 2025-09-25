Durante la diligencia fueron rescatados seis perros criollos de diferentes colores que se encontraban en situación de riesgo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) ejecutó una orden de aprehensión contra un adulto mayor por delitos de maltrato y crueldad animal, cometido en el municipio de Navojoa, Sonora.

Remberto ‘N’, de 72 años de edad, fue capturado el día de ayer miércoles 24 de septiembre en un domicilio del municipio, luego de que una asociación civil de protección animal presentara una denuncia tras la difusión de un video donde se observa a dos personas maltratando a caninos, sujetándolos con cuerdas y colocándolos dentro de un saco de ixtle.

En el sitio, fueron rescatados seis perros criollos de diferentes colores en situación de riesgo, los cuales quedaron bajo resguardo del personal antirrábico municipal para su atención médica y protección.

Durante la acción también se aseguró un cable de electricidad color negro, un saco de ixtle color blanco y una caja de plástico verde.

En la diligencia se logró la detención de Remberto ‘N’; en la audiencia inicial, el Juez Oral resolvió vincularlo a proceso por el delito de maltrato animal, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A pesar de que el Agente del Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, el Juez determinó medidas distintas debido al delicado estado de salud del imputado.

Por otra parte, existe otra persona de interés contra quien se libró otra orden de aprehensión, por lo que se trabaja en su captura.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de investigar y sancionar con firmeza los actos de crueldad animal, así como de trabajar de la mano con asociaciones civiles y autoridades locales para garantizar la protección y el bienestar de los animales en la entidad.