Un total de 130 personas así como artefactos bélicos y droga fueron asegurados tras un operativo realizado del 11 al 17 de agosto por autoridades integrantes de la Mesa estatal de Seguridad en diversos municipios del estado de Sonora.

Específicamente se realizaron en Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Bácum, Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Bacerac, Puerto Peñasco, Guaymas, Empalme, Yécora, Huatabampo y San Miguel de Horcasitas.

En dichas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de la Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes ejecutaron 79 órdenes de aprehensión y 20 órdenes de cateo.

Además, se aseguraron 10 inmuebles, 25 armas cortas y 29 armas largas; 78 vehículos; seis mil 15 cartuchos y 780 cargadores.

Aunado a ello, 30 pipas con metanfetamina, un tractocamión, un autobús, diversos equipos de telecomunicación, electrónica, equipo táctico, cigarros electrónicos y armas punzocortantes.

También se confiscaron 16 mil 58 dosis de diferentes drogas (tres mil 740 kilogramos de metanfetamina, tres mil 160 kilogramos de mariguana, 511 dosis de cocaína y 113 dosis de fentanilo).

Finalmente, las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.