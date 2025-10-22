Se han confirmado 10 casos nuevos de Cáncer de mama en Navojoa

En los últimos años, la enfermedad a causado un giro de tuerca, puesto que eventualmente el tumor se desarrollaba en mujeres de entre los 50 y 60 años, según un reciente informe de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica por parte de la secretaría de salud, menciona que ahora son las féminas más jóvenes quienes lo están padeciendo.

Casos recientes en Navojoa

Recientemente se han dado ha conocer 10 casos en el Municipio de Navojoa, situación que tristemente se ha dado por la falta de detección a tiempo. Convirtiéndose en una seria preocupación para las autoridades médicas.

La presidenta de la agrupación ‘George Papanicolaou’ en Navojoa, María del Carmen Miranda Barriga comentó que durante los 33 años que tiene el grupo en la región, la detección del tumor cambio en el rango de edad ya que actualmente se está detectando en mujeres más jóvenes, quienes rondan entre los 30 y 35 años.

“Así es, lo que estamos viendo es que se está detectando mucho en mujeres jóvenes que rondan los 30 años edad, siendo que en años anteriores por lo general se detectaba en personas mayores”, explicó.

Factores de riesgo en mujeres jóvenes

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual, ahora son féminas menores a la edad estándar de años atrás.

Tomando en cuenta lo que dicen los especialistas: el cáncer de mama en mujeres jóvenes está causado por una combinación de factores, incluyendo:

Mutaciones genéticas hereditarias , como los genes BRCA1 y BRCA2.

, como los genes BRCA1 y BRCA2. Antecedentes familiares de cáncer de mama .

de . Exposición hormonal por anticonceptivos o embarazos tardíos .

o . Factores de estilo de vida: sedentarismo, obesidad, consumo de alcohol y exposición a radioterapia.

Llamado a la prevención

El llamado es cada vez más urgente, se hace de suma importancia que presenten atención al problema ya que es un padecimiento bastante complicado y riesgoso, por ende se extiende la invitación a la ciudadanía especialmente en el sexo femenino para realizar sus constantes chequeos.