Los municipios de Ímuris, Nogales, Santa Ana, Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado, Huatabampo y Cananea se han unido al luto de Hermosillo tras la tragedia.

Los municipios del norte de Sonora han decidido cancelar el desfile cívico del 20 de noviembre como muestra de solidaridad y respeto hacía las familias afectadas por los lamentables acontecimientos ocurridos en Hermosillo.

El Ayuntamiento de Ímuris Sonora, encabezado por el Lic. Jesús Leonardo García Acedo, tomó la decisión en atención a la pena que embarga a las familias sonorenses en estos momentos tan difíciles, al igual que el Alcalde de Nogales Sonora, Juan Francisco Gim Nogales.

"La suspensión del desfile cívico es una muestra de duelo y respeto hacia las víctimas y sus familiares. El Ayuntamiento de Ímuris se une a la pena que embarga a la comunidad sonorense y expresa su más sincero respeto y solidaridad" , coincidieron los alcaldes.

El gobierno municipal de Santa Ana agradeció a maestros, directivos, padres de familia y alumnos por su constante disposición y compromiso con los actos cívicos, culturales y militares que se organizan en la región. "Su comprensión y apoyo son fundamentales en estos momentos", agregó el presidente municipal Javier Moreno Ávila quien se unió a esta disposición.

Sonora cancela desfile de la Revolución

Hace días que el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), informó que el desfile estatal programado para el lunes 17 de noviembre en la capital no se llevará a cabo. “La decisión fue tomada con gran respeto y empatía hacia las familias que enfrentan una pérdida irreparable”, señaló la dependencia en un comunicado oficial, compartido el viernes pasado.

A esta medida se unieron los ayuntamientos de Guaymas, Navojoa, Yécora, Álamos, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Sáric, Átil, Oquitoa, Altar, Magdalena, Benjamin Hill, Bácum, Baviácora, Agua Prieta y Cananea , entre otros, quienes en las horas posteriores al anuncio oficial de Hermosillo confirmaron la cancelación de sus respectivos desfiles del Día de la Revolución Mexicana.

La decisión de cancelar el desfile cívico es un gesto de unidad y solidaridad con las familias afectadas. “Esta medida se adopta con respeto y empatía hacia quienes viven una irreparable pérdida”, señaló el Gobierno de Guaymas en un comunicado difundido en sus redes oficiales.

El incendio ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s, ubicada en el primer cuadro de la capital sonorense, justo cuando el establecimiento se encontraba lleno debido a las actividades del Día de Muertos. El saldo total de víctimas ascendió a 24 personas fallecidas, luego de que el jueves falleciera el señor de 81 años Marco Segundo, quien permaneció hospitalizado durante cinco días con quemaduras en el 90% de su cuerpo.