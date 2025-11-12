Los hechos se registraron cerca de las 6:30 horas, cuando autoridades locales recibieron el reporte de un accidente entre un vehículo tipo pick up y una locomotora.

La mañana de este miércoles una persona a bordo de un vehículo fue embestida por un tren a la altura de la colonia El Peñascal, en Cananea, Sonora.

Los hechos se registraron cerca de las 6:30 horas, cuando autoridades locales recibieron el reporte correspondiente.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos de Cananea, Policía Municipal, así como Protección Civil.

Tras llegar a la zona, se percataron de la escena, en la que participó un vehículo tipo pick up de color rojo y la locomotora con el número 3006 de la empresa ferroviaria Ferromex.

Según se informó, el conductor del vehículo habría intentado ganarle el paso, sin embargo, el tren terminó por impactarlo.

A pesar de este incidente, el conductor resultó ileso y no se reportaron más personas heridas.