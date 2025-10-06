El Club de Leones reactivó su jornada de salud visual, que se llevará a cabo de octubre a mayo, los martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas, en sus instalaciones de la colonia Burócrata.

El presidente del Club de Leones, Rafael Orozco Topete, informó que el servicio incluye examen de la vista gratuito y la entrega de lentes de lectura a personas en situación vulnerable.

Explicó que la jornada está a cargo de una especialista en salud visual, quien realiza la evaluación individual de cada paciente para detectar oportunamente alteraciones o padecimientos oculares.

Servicio a la comunidad

La agrupación invitó a la comunidad guaymense a aprovechar la campaña, cuyo propósito es prevenir problemas visuales y fomentar el cuidado de la salud ocular.

Orozco Topete recordó que cada año el Club organiza diversas actividades sociales y médicas con el objetivo de acercar servicios de salud accesibles a la población.



