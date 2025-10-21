Un conflicto vial entre dos camioneros escaló en Guaymas: el conductor de un camión de carga subió a la unidad de la ruta Guaymas Norte y golpeó al operador frente a pasajeros.

Un pleito entre camioneros derivó en agresión dentro de una unidad de la ruta Guaymas Norte.

De acuerdo con testimonios, el conductor de un camión de carga reclamó al operador del urbano por “ir muy pegado”; tras intercambiar palabras, el primero abandonó su vehículo, subió por la fuerza al camión de pasajeros y golpeó al chofer en plena marcha, ante usuarios que gritaron al ver que la unidad comenzaba a rodar hacia atrás sin control.

Pasajeros reprocharon la conducta y exigieron que el agresor descendiera. Tras la trifulca, el hombre bajó y regresó a su vehículo de carga.

No se reportó presencia inmediata de Policía Municipal ni de Tránsito en el punto; hasta este corte no hay información oficial sobre detenidos, lesiones o daños materiales.



