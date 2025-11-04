El Tren de la Salud de Fundación Grupo México espera brindar alrededor de 2 mil consultas médicas gratuitas durante su estancia en Guaymas.

El Dr. Vagón, Tren de la Salud de Fundación Grupo México, permanecerá en Guaymas hasta el 8 de noviembre, donde espera brindar alrededor de 2 mil consultas médicas gratuitas a la población.

Héctor Facundo, gerente operativo de Dr. Vagón, informó que el tren está conformado por 18 vagones equipados como consultorios y recorre 23 estados del país, visitando más de 300 localidades para ofrecer atención médica sin costo a todas las personas que lo requieran.

Durante su estancia en Guaymas, el Dr. Vagón ofrece servicios de medicina general, ginecología, pediatría, geriatría, optometría, odontología, quiropráctica, ultrasonidos y rehabilitación física, entre otros.

La atención se brinda de 6:00 a 13:00 horas, con la entrega de 500 fichas diarias por orden de llegada. El Tren de la Salud se encuentra ubicado en la avenida Serdán, en la colonia Centro, donde también se ofrece entrega gratuita de medicamentos para quienes reciben consulta.

Facundo recordó que, durante su recorrido por Sonora, el Dr. Vagón ya ha visitado Hermosillo, Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta y Cananea, y continuará su ruta hacia el sur del estado la próxima semana.

Con esta jornada, el Tren de la Salud reafirma su compromiso de acercar servicios médicos de calidad y gratuitos a las comunidades de todo México.