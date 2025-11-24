De acuerdo a las investigaciones, el imputado habría realizado en dos ocasiones agresiones contra su expareja, en una vivienda ubicada en la zona urbano de Tobarito.

Raymundo ‘N’, de 37 años de edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de una mujer de 34 años, su exconcubina.

Las investigaciones establecen que, el 28 de julio de 2025, cerca de las 00:25 horas, el individuo llegó al domicilio de la víctima ubicado en la zona urbana de Tobarito, municipio de Cajeme, donde inició con las agresiones.

Dentro de la vivienda, habría atacado a la mujer sujetándola del cuello con fuerza mientras realizaba insultos y expresiones denigrantes, así como cachetadas que provocaron sangrado en la boca.

Para las 01:15 horas, Raymundo volvió a confrontarla, de nueva cuenta realizando amenazas e insultos, mismos que provocaron daño psicológico.

Con base en los datos de prueba presentados, la autoridad judicial determinó iniciar proceso penal.

Finalmente, se ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.