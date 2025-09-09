El imputado es acusado de haber realizado actos eróticos sobre la víctima de forma indebida, en un domicilio ubicado en la colonia Santa Fe, en Ciudad Obregón.

Reyes ‘N’, de 58 años edad, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado reiterado, cometido en contra de una menor de edad, en Cajeme, Sonora.

Las investigaciones señalan que el 27 de abril de 2024, a eso de las 20:00 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Santa Fe, el imputado realizó actos eróticos sobre la víctima de forma indebida aprovechándose de la confianza que se le brinda.

El Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso una vez que quedó acreditado lo anterior con datos de prueba oportunos.

Asimismo, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, también otorgada por el Juez.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes vulnerables, así como con la procuración de justicia en casos de violencia sexual.