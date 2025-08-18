Ambos habrían cometido agresiones verbales y físicas contra sus exparejas, en hechos distintos ocurridos en la colonia Matías Méndez y en la comunidad de Quetchehueca.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) logró la vinculación a proceso de Jesús Manuel ‘N’ y Erika Yolanda ‘N’ por delitos de violencia familiar cometidos en el municipio de Cajeme, Sonora.

El primer caso se remonta al 27 de mayo de 2025, alrededor de las 20:40 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Matías Méndez.

Jesús Manuel agredió física y verbalmente a su concubina, Ruth Nohemi ‘N’, a quien le propinó golpes en la espalda, cabeza y brazos, además de amenazarla con un objeto metálico.

Mientras que el segundo caso ocurrió el 13 de junio, en la comunidad de Quetchehueca donde Erika Yolanda ‘N’ agredió de manera física, verbal y psicoemocional a su expareja Laura Violeta ‘N’.

La imputada utilizó un palo y posteriormente una tabla de madera para cometer las agresiones. Asimismo, la despojó de un teléfono celular, dinero en efectivo y una bicicleta.

Finalmente, ambos quedaron en prisión preventiva justificada y se otorgaron tres meses de plazo para la investigación complementaria.