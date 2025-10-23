Los hechos por los que se le imputan ocurrieron el pasado 13 de octubre, en la colonia Ejido Mora Villalobos en Ciudad Obregón, Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que fue ejecutado una orden de aprehensión por reclusión en contra de Martín Noé ‘N’, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de un menor de edad.

Los hechos por los que se le imputan ocurrieron el pasado 13 de octubre, en la colonia Ejido Mora Villalobos en Ciudad Obregón, Sonora.

En el sitio, el apodado como ‘El Peque’ ingresó a la fuerza a un domicilio, donde amenazó con un cuchillo e intentó privar de la vida a la víctima, quien logró defenderse y evitar el ataque.

Posteriormente, el imputado vertió gasolina y prendió fuego a la vivienda con la víctima dentro; había asegurado la puerta para evitar su escape.

El tío del perjudicado llegó a la escena, logrando poner a salvo a su familiar, mientras que el imputado huyó gritando amenazas.

Historial delictivo

Martín Noé se encuentra recluido desde el 16 de octubre de 2025 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cajeme por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El sujeto cuenta además con un historial delictivo que incluye antecedentes por Robo y Violencia Familiar.