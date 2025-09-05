Protección Civil de Cajeme informó acumulados de hasta 96 milímetros de lluvia en zonas costeras durante las últimas 24 horas.

El municipio de Cajeme registró en las últimas 24 horas acumulados de hasta 96 milímetros de lluvia en zonas cercanas a la costa, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Francisco Eduardo Mendoza.

En el área urbana, las precipitaciones oscilaron entre 46 y 61 milímetros, lo que obligó a instalar el Comité Operativo de Emergencias (COE) y realizar labores con maquinaria para mantener despejados los canales pluviales.

Entre los reportes, se registró la formación de un socavón en la colonia Norte, que afectó a un camión de carga, y la salida de un vehículo de transporte de personal en la carretera 301, que dejó una persona lesionada de manera leve.

“A pesar de la intensidad de las lluvias, hemos logrado mantener saldo blanco. El apoyo del distrito de riego y de distintas dependencias municipales ha sido clave para responder de inmediato”, señaló Mendoza.

Protección Civil habilitó dos albergues temporales con apoyo del sector salud y Cruz Roja, además de enviar brigadas a Pueblo Yaqui para atender de manera rápida cualquier eventualidad.

El funcionario recordó que desde mayo se realizaron trabajos preventivos en canales y arroyos para enfrentar la temporada de lluvias y huracanes, lo que ha permitido controlar los escurrimientos.

Los modelos meteorológicos prevén acumulados adicionales de 25 a 75 milímetros en el municipio durante las siguientes horas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en zonas de riesgo como Yucuribampo y Tezopobampo.

Con acumulados de hasta 96 mm en 24 horas, Cajeme se mantiene en alerta preventiva, pero con saldo blanco, gracias a las acciones coordinadas de Protección Civil y dependencias municipales.



