Carlos Alberto Flores, comisario general de la AMIC, detalló que el homicidio ocurrió en un punto de venta de droga, donde dos personas perdieron la vida en el lugar de manera inmediata y otra falleció posteriormente.

Tras el triple homicidio ocurrido el pasado sábado en Ciudad Obregón, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), aseguró que se encuentran reforzando acciones con operativos de seguridad con la presencia de elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina Armada de México (Semar), AMIC y Policía Estatal para garantizar el bienestar de los habitantes de Cajeme.

‘’A raíz de los acontecimientos de la semana pasada en obregón la mesa de seguridad determinó un reforzamiento de las acciones en este municipio. El sábado antes de iniciar con el operativo lamentablemente hubo un triple homicidio en Obregón en un punto de venta de droga de determinado grupo delictivo donde perdieron la vida dos personas y una tercera falleció posteriormente’’ , dijo.

Agregó que, durante la tarde del sábado agentes de la AMIC, detuvieron a un menor de edad de 15 años y a un hombre de más de 30 años por posesión de arma de fuego y sustancias ilícitas. Las investigaciones periciales acreditaron la participación de esta arma de fuego en los hechos anteriormente mencionados. Aseguró que la tarde del martes 5 de agosto se ejecutó una orden de aprehensión por este triple homicidio.

‘’Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo a un menor de edad de 15 años y un hombre de más de 30 años que fueron detenidos por posesión de arma de fuego y diversas dosis de droga. Los dictámenes periciales en materia de balística acreditaron la participación de esta arma en estos hechos que comentamos’’ , explicó.

El pasado sábado 2 de agosto, se registró una balacera en la zona sur de Ciudad Obregón que dejó como saldo tres personas fallecidas de 36, 35 y 24 años. La agresión armada ocurrió a las 12:30 horas en la colonia Valle Verde, en la que tres hombres fueron atacados a balazos por sujetos no identificados mientras se encontraban alrededor de un homicidio.