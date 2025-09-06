El alcalde de Cajeme Javier Lamarque explicó que, tras se reunió con el titular de seguridad federal y la presidenta Sheinbaum, se acordaron estrategias encaminadas a atender, mediante distintos programas sociales, las causas que podrían derivar en conductas delictivas.

La implementación de una nueva estrategia de seguridad en Cajeme contempla la intensificación de esfuerzos para el combate y contención de la delincuencia, informó Javier Lamarque Cano, presidente municipal.

Explicó que tras una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum, se acordaron estrategias encaminadas a atender, mediante distintos programas sociales, las causas que podrían derivar en conductas delictivas.

“La contención y combate a la delincuencia se va a intensificar pero por otra parte la canalización de apoyos para atender las causas que pueden derivar en conductas delictivas a través de programas de apoyo de diferentes dependencias estatales y federales” , dijo.

Manifestó que el impulso de programas enfocados en la educación, deporte, salud, cultura ayudará a obtener resultados positivos e impactará en el bienestar de las familias sonorenses.