Cajeme refuerza seguridad con estrategia de prevención y combate del delito
La implementación de una nueva estrategia de seguridad en Cajeme contempla la intensificación de esfuerzos para el combate y contención de la delincuencia, informó Javier Lamarque Cano, presidente municipal.
Explicó que tras una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum, se acordaron estrategias encaminadas a atender, mediante distintos programas sociales, las causas que podrían derivar en conductas delictivas.
“La contención y combate a la delincuencia se va a intensificar pero por otra parte la canalización de apoyos para atender las causas que pueden derivar en conductas delictivas a través de programas de apoyo de diferentes dependencias estatales y federales”, dijo.
Manifestó que el impulso de programas enfocados en la educación, deporte, salud, cultura ayudará a obtener resultados positivos e impactará en el bienestar de las familias sonorenses.
“Para nosotros lo más importante es la atención a las causas porque esto implica directamente bienestar para las y los cajemenses”,expresó.