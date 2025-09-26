El Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Red Distrital de Municipios por la Salud, anunció un plan integral para atender problemas como adicciones, insalubridad en lotes baldíos, proliferación de fauna y riesgos por esquemas de vacunación incompletos.

En el Distrito 04 de Sonora, integrado por ocho municipios y con una población superior a los 717 mil habitantes —que aumenta hasta 800 mil en temporada agrícola por la llegada de jornaleros—, las autoridades municipales enfrentan un panorama complejo en materia de salud pública.

Entre los principales problemas se encuentran las adicciones, accidentes, proliferación de fauna canina y felina, lotes baldíos en condiciones de insalubridad, esquemas de vacunación incompletos y la falta de conciencia para prevenir el dengue.

El Ayuntamiento de Cajeme, encabezado por el alcalde Javier Lamarque, delineó una estrategia dentro de la Red Distrital de Municipios por la Salud que contempla acciones coordinadas entre autoridades y ciudadanía.

El plan incluye:

Reforzar campañas de vacunación, para garantizar el acceso universal a las dosis necesarias.

Intensificar los programas de descacharre, como medida central en la prevención del dengue.

Promover el autocuidado ciudadano, que abarca alimentación balanceada, actividad física y búsqueda oportuna de atención médica.

Participación comunitaria

Las autoridades municipales subrayan que la respuesta a los problemas de salud requiere un enfoque integral y participativo, en el que la sociedad asuma un papel activo. La prevención, detección temprana y atención eficaz de enfermedades dependerán, señalaron, de la colaboración entre instituciones y ciudadanía.