Las lluvias recientes agravaron el colapso de la red sanitaria en Cajeme. Oomapasc inició cinco obras prioritarias para reparar colectores y mejorar el desahogo de aguas residuales en sectores críticos del municipio.

Las precipitaciones recientes en Cajeme profundizaron los problemas en la red sanitaria, provocando hundimientos, colapsos y afectaciones en distintas zonas de la ciudad.

Obras en marcha

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) puso en marcha cinco obras prioritarias para atender los puntos más críticos:

Reparación del colector principal en calle Donato Guerra y 300, en beneficio de colonias del sur y suroriente

Trabajos en calle 400 al oriente de la 5 de Febrero, con corrección de hundimientos y conexión de un colector paralelo

Construcción del colector Urbis-Misionero, que resolverá un rezago de años en colonias como Urbis y Cedros

Colocación de tubería en colonia Benito Juárez, bajo las vías del tren, para mejorar el drenaje del sector oriente

Obras en calle Obrero Mundial y circunvalación del Parque Industrial, con rehabilitación de la red de desagüe





Respuesta inmediata

El director técnico de Oomapasc, Jesús Antonio Ponce, señaló que estas acciones buscan dar una respuesta rápida a los sectores más afectados, mientras se gestionan recursos adicionales para ampliar y complementar los trabajos en curso.