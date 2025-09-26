Oomapasc atiende daños en drenaje con cinco obras prioritarias
Las lluvias recientes agravaron el colapso de la red sanitaria en Cajeme. Oomapasc inició cinco obras prioritarias para reparar colectores y mejorar el desahogo de aguas residuales en sectores críticos del municipio.
Las precipitaciones recientes en Cajeme profundizaron los problemas en la red sanitaria, provocando hundimientos, colapsos y afectaciones en distintas zonas de la ciudad.
Obras en marcha
El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) puso en marcha cinco obras prioritarias para atender los puntos más críticos:
- Reparación del colector principal en calle Donato Guerra y 300, en beneficio de colonias del sur y suroriente
- Trabajos en calle 400 al oriente de la 5 de Febrero, con corrección de hundimientos y conexión de un colector paralelo
- Construcción del colector Urbis-Misionero, que resolverá un rezago de años en colonias como Urbis y Cedros
- Colocación de tubería en colonia Benito Juárez, bajo las vías del tren, para mejorar el drenaje del sector oriente
- Obras en calle Obrero Mundial y circunvalación del Parque Industrial, con rehabilitación de la red de desagüe
Respuesta inmediata
El director técnico de Oomapasc, Jesús Antonio Ponce, señaló que estas acciones buscan dar una respuesta rápida a los sectores más afectados, mientras se gestionan recursos adicionales para ampliar y complementar los trabajos en curso.