Instalación de portón causa conflicto entre vecinos y policías municipales

Elementos de la Policía Municipal tuvieron que usar la fuerza al enfrentarse con vecinos del fraccionamiento San Juan Capistrano, ya que el Ayuntamiento de Cajeme les retiró un portón que los ciudadanos instalaron sin los permisos correspondientes.

Verónica Farfán, vecina de la Sección Platino de este fraccionamiento informó que llegaron varios elementos de la policía con personal de Desarrollo Urbano y procedieron con el retiro del portón, mismo que había sido colocado con una inversión de 300 mil pesos que fueron recaudados entre las mismas familias que habitan en la zona.

“Nosotros como vecinos nos organizamos para resguardarnos porque ya nos han robado, entonces se dejaron venir las autoridades y empezaron a quitar las protecciones, las rejas, nosotros pedíamos la orden y nadie nos mostró nada, nosotros le hemos dicho a las autoridades que esto fue por seguridad”, expresó.

Ante estos hechos, el director de Asuntos de Gobierno, Carlos Cuén Miramontes, informó que este acto se debió a que los vecinos sólo recibieron un dictamen que avala el Juzgado Cívico Municipal, pero no cumplieron con los permisos ante Desarrollo Urbano.

“Hace meses los vecinos solicitaron el permiso y se los negó Desarrollo Urbano, a los vecinos no les quedó muy clara la negación y acudieron al Juez Cívico. Después se determinó que no está muy claro la negativa, por lo que el juez anuló el acto de Desarrollo Urbano, dejando a salvo los derechos de los vecinos para volver a solicitar los permisos y esperar la respuesta de las autoridades, cosa que no hicieron y empezaron a poner portones”, detalló.

Comentó que en esta zona hay 14 vecinos inconformes con la instalación de los portones, por lo que estas personas interpusieron una denuncia ante Protección Civil Municipal, quienes ordenaron retirarlo porque no cumplía con las normas correspondientes y no se tenían los permisos.

“Los vecinos llegaron a acuerdo con el alcalde Javier Lamarque de volver a solicitar el permiso ante Desarrollo Urbano y Protección Civil para que puedan instalarlos nuevamente”, indicó.