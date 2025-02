El municipio de Cajeme, Sonora, es el primero en el país en poner en marcha el Programa de Vivienda para el Bienestar, con el que se construirán 1 millón de viviendas a nivel nacional.

Este domingo en Ciudad Obregón, se colocó la primera piedra del Programa de Vivienda para el Bienestar, con el que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) busca cumplir su compromiso de construir 1 millón de hogares durante su sexenio.

El evento se llevó a cabo en uno de los 12 predios que el gobierno del estado pondrá a disposición de la federación para esta tarea.

"Desde el gobierno del estado vamos a acompañar a todas las dependencias federales sin regatear esfuerzo y sin regatear el apoyo presupuestal que se requiera para optimizar los beneficios de este programa a las familias sonorenses. Les quiero pedir a las y los presidentes municipales que no nos peleemos por unos quintos en la tesorería y no dejemos ir lo más importante, que es la posibilidad de entregar vivienda a nuestros propios ciudadanos que nos han llevado a la responsabilidad que hoy tenemos", dijo Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

Para el arranque del programa federal, que contempla 33,800 edificaciones para las familias de la entidad, se contó con la presencia de Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, así como de otros funcionarios de los tres niveles de gobierno, encargados de generar las condiciones para la construcción de viviendas de interés social.

La secretaria expuso el fondo del proyecto:

"La vivienda también hace comunidad, es efectivamente un derecho que trasciende otros derechos, como el trabajo, la salud, la educación. Si no se tiene dónde vivir, no se puede disfrutar de los otros derechos. Hablamos no solo del tabique, del techo, sino que sea habitable, confortable", dijo.

Señaló que debido a ello, y por la generación de empleo que implica, se trata de un programa prioritario para la presidenta de la República, por lo que los avances son monitoreados por CSP cada 15 días.

Regularización de predios y certeza jurídica

De manera paralela al inicio de las construcciones, se contempla llevar a cabo acciones para la regularización de predios, con el fin de otorgar certeza jurídica a la población.

José Alfonso Iracheta, titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, detalló que trabajarán para entregar 700,000 escrituras en todo el país, de las cuales 30,000 corresponden a Sonora.

Impacto económico y generación de empleos

Este programa, que según el gobierno federal retoma el compromiso de atender la demanda de vivienda digna, beneficiará en primera instancia a familias cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, así como a jóvenes que estudian o trabajan, quienes tendrán la opción de pagar una renta con opción a compra.

Este domingo, Sonora fue la sede de un momento histórico, según lo catalogó el ejecutivo estatal. Un evento del que se desprenderán, según estimaciones oficiales, 380,000 empleos directos e indirectos para la población sonorense.