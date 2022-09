Les robaban agua a vecinos de Cajeme para venderselas como purificada

Un negocio que se dedicaba a la venta de agua purificada fue denunciado por vecinos en redes sociales, quienes evidenciaron que los responsables vendían el vital líquido mientras estaban conectados de manera ilegal.

Ante esta situación, el Oomapas de Cajeme confirmó que se procedió a verificar el domicilio ubicado en la colonia San Rafael, por lo que al detectar la irregularidad se suspendió el suministro de agua potable.

En la denuncia publicada en redes sociales, vecinos aseguraron que les parecía injusto que tomaran agua de manera ilegal para posteriormente venderla, pues este negocio se dedicaba a ofrecer garrafones a domicilio en diversas colonias de Ciudad Obregón.

“Aquí no pagan agua, no pagan luz, no pagan absolutamente nada, nosotros estamos pagando y no nos parece justo que ellos se la estén robando, además de que tienen un cochinero en el patio”, expresó una vecina de la colonia San Rafael.

A través de un comunicado, el Organismo de Agua dio a conocer que la dirección jurídica procederá a interponer una denuncia en contra de quien resulte responsable de estas acciones del lucro de agua potable.

Además, se dijo, se interpondrá una denuncia contra el arrendatario del inmueble, debido a que es la persona propietaria y responsable de la vivienda en cuestión.

Se hizo un llamado a los habitantes a que reporten los negocios clandestinos, ya que éstos generan afectaciones en el servicio que se ofrece para toda la población cajemense.