De acuerdo con datos preliminares, la joven llegó la noche del sábado acompañada de un hombre de 37 años, cuya identidad ha sido establecida, a un domicilio de la colonia Haciendas, pero nunca se le vio salir.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha iniciado con las investigaciones de la muerte de Angélica Lourdes, joven de 22 años reportada como desaparecida desde el 22 de noviembre, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de una cama en una vivienda de Cajeme, Sonora.

Te puede interesar Reportan hallazgo de cuerpo de joven desaparecida en Cajeme

De acuerdo con datos preliminares, la joven llegó la noche del sábado acompañada de un hombre de 37 años, cuya identidad ha sido establecida, a un domicilio de la colonia Haciendas, pero nunca se le vio salir.

Al día siguiente, la madre solicitó información a este individuo, sin que obtuviera una respuesta clara sobre su paradero.

El día de hoy, al no tener noticias sobre su hija, presentó una denuncia por desaparición; más tarde familiares localizaron el cuerpo debajo de la cama, con signos aparentes de estrangulamiento. El sujeto ya no se encontraba en el sitio.

La FGJE continúa integrando datos de prueba con perspectiva de género y reiteró su compromiso con la verdad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.