El Cabildo de Cajeme aprobó por unanimidad la instalación del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones para prevenir y atender el consumo de sustancias.

En sesión ordinaria, el Cabildo de Cajeme aprobó por unanimidad la instalación del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (COMSA), con el objetivo de reducir el consumo de sustancias tóxicas y atender sus efectos en la salud mental y el tejido social.

El presidente municipal, Javier Lamarque, explicó que el comité promoverá, apoyará y coordinará acciones entre sectores públicos, privados y sociales enfocadas en la prevención y tratamiento de adicciones.

Te puede interesar Frente frío traerá lluvias el fin de semana a Sonora

Además, el pleno aprobó:

La implementación del Consejo Municipal para los Adultos Mayores, con el propósito de fortalecer políticas de apoyo a este sector.

La convocatoria para integrar el Consejo del Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres, dirigida a representantes de la sociedad civil e instituciones académicas con experiencia en derechos humanos, igualdad sustantiva y equidad de género.

Reformas y asuntos financieros

Los regidores turnaron a la Comisión Unida de Seguridad Pública y Tránsito, Gobernación y Reglamentación Municipal y Anticorrupción el análisis de reformas al Reglamento de Tránsito. En este punto también se revisará la situación de la cartera vencida de 600 millones de pesos en multas de tránsito.

Finalmente, el Cabildo autorizó al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a expedir factibilidades de uso de suelo acordes con los criterios del Programa de Vivienda del Bienestar.

El objetivo es priorizar la construcción en polígonos de atención prioritaria, garantizar acceso a servicios básicos —como agua, drenaje y energía— y favorecer la cercanía a escuelas, centros de trabajo y transporte público, con la finalidad de crear comunidades sostenibles e integrales.