Cristian David Armenta Félix, director de Presupuesto y Gasto Público de Cajeme, fue suspendido tras detectarse que otorgó contratos y pedidos directos a su esposa y suegros desde 2022, por un monto cercano a 4 millones de pesos, según la denuncia de la agrupación “Cajeme ¿Cómo Vamos?”.

La organización civil “Cajeme ¿Cómo Vamos??” denunció que el funcionario municipal Cristian David Armenta Félix, director de Presupuesto y Gasto Público, habría favorecido a su esposa y suegros con contratos y pedidos directos del Ayuntamiento de Cajeme desde 2022.

Los documentos revisados señalan que las adjudicaciones alcanzaron un monto de 3.9 millones de pesos, principalmente para la provisión de materiales impresos, lonas, banners, agua embotellada, mobiliario y servicios de mantenimiento para el gobierno municipal.

El director jurídico de la agrupación, Marco Polanco, explicó que los hallazgos fueron documentados en el programa Contratos en la Lupa, parte del observatorio ciudadano A Dónde Va Tu Dinero.

“Estos hechos configuran faltas administrativas como conflicto de interés, tráfico de influencias, abuso de funciones y daño al patrimonio municipal”, señaló.

La denuncia fue presentada ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal y ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora.

De acuerdo con la revisión ciudadana, varios de los contratos fueron aprobados por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, integrado por funcionarios y un regidor de la Comisión de Hacienda. La organización pidió ampliar la investigación para determinar responsabilidades más allá del funcionario suspendido.

Suspensión temporal

El Ayuntamiento informó que Armenta Félix fue suspendido temporalmente, sin que hasta el momento exista una sanción definitiva o proceso penal en su contra. La medida se tomó en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.