Elementos de la AMIC se disponían a ejecutar una orden de cateo, cuando fueron sorprendidos por hombres armados a bordo de un Honda City. En el sitio también fue detenida la exesposa de un lesionado detenido; otra más murió al recibir atención médica.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) repelieron una agresión armada cuando se disponían a ejecutar una orden de cateo en Ciudad Obregón, Sonora.

Los hechos se registraron el día de ayer a las 11:10 horas en la calle Valle de Cempoal, de la colonia Valle Dorado, donde los ministeriales fueron recibidos por dos sujetos armados a bordo de un vehículo Honda City.

Los agentes repelieron la agresión con sus armas de cargo, logrando detener a Luis Fernando ‘N’, de 29 años, y Daniel Alberto ‘N’, también de 29 años, quien falleció mientras recibía atención médica.

Las dos personas portaban arma de fuego y son señaladas por el delito de homicidio en grado de tentativa contra funcionarios públicos.

Cateo en propiedad de Luis Fernando ‘N’

Posteriormente, elementos de la AMIC realizaron el cateo del inmueble del que se disponían en un inicio a realizar, y que era propiedad de uno de los detenidos.

En el sitio fueron asegurados 40 envoltorios plásticos con cristal y también fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Nancy Karina ‘N’, exesposa de la persona lesionada en el enfrentamiento con agentes ministeriales.

Relación con ataque a menores en Posadas del Sol

Durante la acción, fue asegurado el vehículo y una pistola Smith & Wesson, calibre 9mm, localizada en el compartimiento oculto del Honda City.

Servicios Periciales ha establecido que dichos indicios coinciden con el casquillo localizado en la agresión en contra de los menores el pasado 4 de octubre 2025 en la colonia Posadas del Sol.

Durante ese hecho, tres jóvenes resultaron lesionados, mientras que otra persona más falleció.