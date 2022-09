'Baches', nemesis de los conductores de aplicación en Cajeme

Las malas condiciones de las calles de Cajeme afectan de manera considerable a los conductores de plataformas digitales, pues hay trabajadores que circulan por la ciudad hasta 12 horas al día para poder obtener ingresos para su familia.

Samuel Alberto Estrada, integrante de un grupo de alrededor de 100 conductores, expresó que están en comunicación a través de WhatsApp, donde a diario al menos seis de ellos reportan que su vehículo sufrió una falla ocasionada por un bache, situación que les afecta económicamente porque tienen que invertir dinero en las reparaciones.



“Caen en los baches y truenan las llantas, vamos con los llanteros o los mecánicos y están bien contentos diciendo que ojalá que no estén bacheando porque se la llevan cambiando neumáticos y arreglando las fallas de la suspensión”, expresó.

A través de redes sociales, Julio Flores, integrante de otro grupo de conductores, informó que al ir circulando por la calle Yaqui y Aguascalientes cayó en una alcantarilla sin tapadera.

“Ahora me pasó a mi, falta instalar señalamientos en esta alcantarilla, fui auxiliado por ciudadanos y policías municipales que pasaron por este lugar. Entre un ciudadano que me ayudó a sacar mi carro y yo pusimos unas ramas de un árbol para que no le pase a otra persona”, compartió en grupos de WhatsApp.

En días anteriores, trabajadores de estas plataformas se reunieron con autoridades municipales para solicitar atención en estos problemas, quienes se comprometieron a informarles las rutas de bacheo para que puedan utilizarlas durante su labor.

Pese a que no hay un registro oficial, líderes de grupos contabilizan a alrededor de 3 mil conductores dados de alta en aplicaciones como Uber, InDriver y Didi, con agrupaciones de aproximadamente 100 personas que están en constante comunicación.